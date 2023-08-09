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10:06, 9 августа 2023Россия

Описаны идеи Суровикина по изменению стратегии обороны в ходе СВО

Бывший командир Суровикина: он выстроил грамотную оборону от наступающих ВСУ

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Неудачи украинского контрнаступления связаны с грамотно возведенной генералом армии Сергеем Суровикиным линией обороны. Об этом заявил бывший командир Суровикина генерал-полковник Валерий Марченков в интервью агентству Ura.ru.

По его словам, Суровикин изменил оборону, сделав ставку не на батальонные, а на ротные опорные группы. Предвидя действия украинских войск, российский военачальник перераспределил личный состав таким образом, «что сейчас контрнаступление постоянно проваливается», пояснил Марченков.

Он отметил, что продемонстрированные на видео бетонные оборонительные конструкции — так называемые зубы дракона — вовсе не являются собственно линией обороны. «На некоторых участках глубина созданной им обороны — до 10 километров!» — подчеркнул Марченков.

Бывший командир Суровикина отметил эффективность мер, предложенных генералом по борьбе с украинскими беспилотниками. При этом Суровикин снова исходил из идеи использовать роты, а не батальоны.

В октябре 2022-го года министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в зоне проведения специальной военной операции.

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    Алан Босиков
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