Описаны идеи Суровикина по изменению стратегии обороны в ходе СВО

Бывший командир Суровикина: он выстроил грамотную оборону от наступающих ВСУ

Неудачи украинского контрнаступления связаны с грамотно возведенной генералом армии Сергеем Суровикиным линией обороны. Об этом заявил бывший командир Суровикина генерал-полковник Валерий Марченков в интервью агентству Ura.ru.

По его словам, Суровикин изменил оборону, сделав ставку не на батальонные, а на ротные опорные группы. Предвидя действия украинских войск, российский военачальник перераспределил личный состав таким образом, «что сейчас контрнаступление постоянно проваливается», пояснил Марченков.

Он отметил, что продемонстрированные на видео бетонные оборонительные конструкции — так называемые зубы дракона — вовсе не являются собственно линией обороны. «На некоторых участках глубина созданной им обороны — до 10 километров!» — подчеркнул Марченков.

Бывший командир Суровикина отметил эффективность мер, предложенных генералом по борьбе с украинскими беспилотниками. При этом Суровикин снова исходил из идеи использовать роты, а не батальоны.

В октябре 2022-го года министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в зоне проведения специальной военной операции.

