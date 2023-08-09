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18:39, 9 августа 2023Мир

В ФРГ арестовали сотрудника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России

Reuters: в Германии арестовали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

Фото: Filmbildfabrik / Shutterstock / Fotodom

Власти Германии арестовали сотрудника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру ФРГ сообщает Reuters.

Отмечается, что подозреваемый Томас Х. работал в департаменте вооружений, информационных технологий и применения немецкого оборонного ведомства.

Как указали в прокуратуре, арестованный «с мая 2023 года по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество», а также единожды был уличен в «предоставлении информации, полученной в ходе профессиональной деятельности».

Ранее сообщалось, что компания Siemens в Германии начала расследование после публикации обвинений в адрес ее сотрудника в шпионаже в пользу России. Газета Spiegel уличила служащего в работе на российскую IT-компанию NTC Vulkan, которая якобы связана со спецслужбами страны — ФСБ, ГРУ и СВР.

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    Глеб Бажуткин
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