Сотрудника Siemens в Германии уличили в шпионаже на Россию

Компания Siemens в Германии расследует обвинения против сотрудника в шпионаже на Россию

Компания Siemens в Германии начала расследование после публикации обвинений в адрес ее сотрудника в шпионаже на Россию. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что газета Spiegel уличила служащего в работе на российскую хакерскую фирму. Речь идет о бывшем программисте российской IT-компании NTC Vulkan, которая якобы связана со спецслужбами страны — ФСБ, ГРУ и СВР. Издание писало, что более 90 бывших сотрудников этой организации впоследствии работали в различных европейских компаниях.

«Мы относимся к этому серьезно и изучаем этот вопрос. Мы не можем раскрывать какую-либо информацию о личности человека из-за законов о защите персональных данных», — заявили в Siemens.