Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:34, 9 августа 2023Мир

В Германии оценили вероятность отправки Taurus на Украину

Депутат АдГ Шмидт: власти ФРГ скорее всего одобрят поставки Taurus на Украину

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Немецкое правительство с большой долей вероятности примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, передают «Известия».

Он напомнил, что поначалу Берлин отказывался передавать украинской стороне танки, однако впоследствии изменил свою позицию и отправил ей танки Leopard. По мнению депутата, то же самое произойдет и с ракетами. Он обратил внимание, что немецкие политики исключали возможность поставок Украине такого рода вооружения, но сейчас вопрос о его передаче находится на рассмотрении. «Как это обычно происходит, постепенно готовится общественное мнение», — считает политик.

Он рассказал, что в настоящее время большинство партий в немецком парламенте поддерживает оказание военной помощи Киеву, несмотря на неудачи украинской армии в контрнаступлении, которая несет значительные потери в технике и живой силе. «Политику дальнейшей конфронтации здесь пока еще не пересматривают», — отметил Шмидт.

В начале июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отказе страны передавать Украине Taurus. Он пояснил, что выступает против использования поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов по России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Два беспилотника сбили на подлете к Москве

    В США мэр города выловила кокаин во время рыбалки

    В США объяснили отказ Японии называть виновников бомбардировки Хиросимы

    Египет заключил контракт на покупку 235 тысяч тонн российской пшеницы

    В Германии оценили вероятность отправки Taurus на Украину

    Раскрыта средняя стоимость школьного рюкзака

    Власти США и Болгарии обсудили помощь Украине

    Банк России предрек увеличение ключевой ставки к концу года

    В США назвали помогающее России решение Байдена

    Трамп заявил о готовности к новой порции обвинений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости