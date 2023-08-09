В Германии оценили вероятность отправки Taurus на Украину

Депутат АдГ Шмидт: власти ФРГ скорее всего одобрят поставки Taurus на Украину

Немецкое правительство с большой долей вероятности примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, передают «Известия».

Он напомнил, что поначалу Берлин отказывался передавать украинской стороне танки, однако впоследствии изменил свою позицию и отправил ей танки Leopard. По мнению депутата, то же самое произойдет и с ракетами. Он обратил внимание, что немецкие политики исключали возможность поставок Украине такого рода вооружения, но сейчас вопрос о его передаче находится на рассмотрении. «Как это обычно происходит, постепенно готовится общественное мнение», — считает политик.

Он рассказал, что в настоящее время большинство партий в немецком парламенте поддерживает оказание военной помощи Киеву, несмотря на неудачи украинской армии в контрнаступлении, которая несет значительные потери в технике и живой силе. «Политику дальнейшей конфронтации здесь пока еще не пересматривают», — отметил Шмидт.

В начале июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отказе страны передавать Украине Taurus. Он пояснил, что выступает против использования поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов по России.