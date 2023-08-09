Россиянка побывала на турецком пляже и возмутилась загорающей топлес европейкой

Блогерша «Дзена» возмутилась видом загорающей топлес европейки на пляже в Турции

Российская блогерша, живущая с семьей в Турции, побывала на пляже курорта Олюдениз и возмутилась видом загорающей топлес европейки. Об этом она написала в личном блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

По словам россиянки, на пляж, где в основном отдыхают местные семьи с детьми, один турок привез свою европейскую подругу, которая предпочла отдыхать без верхней части купальника.

«Девушка не просто скромно лежала на лежаке, а обнажилась до трусов и демонстративно ходила по береговой линии и "светила" своими достоинствами во все стороны. Если бы не огромное количество детей, особенно подросткового возраста, то мне было бы все равно, но тут и у меня закипело», — пожаловалась блогерша.

Россиянка добавила, что одна из отдыхающих турецких женщин предложила европейке свое полотенце с просьбой прикрыться, а после того, как та отказалась, «смачно огрела» ее по спине. «Девушка тут же все поняла и скрылась в море. Как и где она выплывала на пляж, мы с мужем уже не видели», — призналась она.

Ранее видео с загорающими топлес туристками на пляже в Сочи вызвало споры пользователей сети. «Туристы без комплексов? Или норма для Сочи? Что не сделаешь ради лучшего загара», — подписали ролик администраторы аккаунта.