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11:56, 9 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о сильном взрыве в Запорожье

Klymenko Time: в Запорожье произошел сильный взрыв
СюжетВзрывы в Запорожье:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В городе Запорожье произошел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Местные власти в настоящее время не дали официальных комментариев по ситуации, подробности также неизвестны.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации в 10:31 по местному времени (совпадает с мск) в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Следом она распространилась на ряд других регионов страны.

8 августа стало известно о взрывах в Харьковской области Украины. В этот день воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

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    Ткачев Егор
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