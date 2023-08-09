Стало известно о сильном взрыве в Запорожье

Klymenko Time: в Запорожье произошел сильный взрыв

В городе Запорожье произошел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Местные власти в настоящее время не дали официальных комментариев по ситуации, подробности также неизвестны.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации в 10:31 по местному времени (совпадает с мск) в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Следом она распространилась на ряд других регионов страны.

8 августа стало известно о взрывах в Харьковской области Украины. В этот день воздушную тревогу объявили на всей территории страны.