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21:57, 8 августа 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области

Телеканал «Дом» сообщил о взрывах в Харьковской области Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Pixabay

Телеканал «Дом» сообщил о взрывах в Харьковской области Украины, передает ТАСС.

Местные власти в настоящее время не дали официальных комментариев по ситуации, подробности также неизвестны.

В Харьковской области действовала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сигналы также звучали в Полтавской и Днепропетровской областях.

Вечером 8 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Днем ранее, 7 августа, в Киеве произошел мощный взрыв. Уточняется, что взрыв случился на левом берегу украинской столицы. При этом воздушная тревога не объявлялась.

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    Марина Совина
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