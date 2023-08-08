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18:01, 8 августа 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Alina Smutko / Reuters

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Первые сигналы тревоги прозвучали в 17:52 по московскому времени.

В ночь на 8 августа в шести областях Украины уже была объявлена воздушная тревога. Согласно опубликованной информации, сигнал прозвучал в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Днем ранее, 7 августа, в Киеве произошел мощный взрыв. Уточняется, что взрыв случился на левом берегу украинской столицы. При этом воздушная тревога не объявлялась.

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    Варвара Кошечкина
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