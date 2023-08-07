Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:42, 7 августа 2023Бывший СССР

В Киеве произошел мощный взрыв

«Зеркало недели» сообщило, что на левом берегу Киева произошел мощный взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв случился на левом берегу города. При этом воздушная тревога не объявлялась.

В ночь на 7 августа в нескольких украинских областях объявляли воздушную тревогу. Предупредительные сигналы звучали в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях республики. Отмечалось, что сирены были слышны в указанных регионах в 1:57.

6 августа взрывы произошли в Харькове. Первый взрыв прозвучал в 09:04 по местному времени. Как сообщалось, в Харьковской области действовала воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные остановили прорыв ВСУ на бронетехнике НАТО

    В Киеве произошел мощный взрыв

    Пентагон не уточнил сроки решения о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном

    В Пентагоне отреагировали на совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

    Дочь Тутберидзе высказалась о блате в фигурном катании

    Джо Байден пошутил про свой возраст

    ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российской артиллерии

    Стало известно о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту

    Кадыров заявил о смене российской армией тактики ведения боя

    Международная федерация тяжелой атлетики отказала всем россиянам в допуске к ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости