«Зеркало недели» сообщило, что на левом берегу Киева произошел мощный взрыв

В Киеве произошел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв случился на левом берегу города. При этом воздушная тревога не объявлялась.

В ночь на 7 августа в нескольких украинских областях объявляли воздушную тревогу. Предупредительные сигналы звучали в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях республики. Отмечалось, что сирены были слышны в указанных регионах в 1:57.

6 августа взрывы произошли в Харькове. Первый взрыв прозвучал в 09:04 по местному времени. Как сообщалось, в Харьковской области действовала воздушная тревога.