В Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены звучат в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах в 1:57 (совпадает с московским временем).

4 августа стало известно о взрывах в Харьковской области и Херсоне. Помимо этого, сообщалось про Сумскую область, где тоже были слышны взрывы.

В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать на Украине в 13:30. Первыми их услышали жители Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.