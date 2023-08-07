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02:24, 7 августа 2023Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены звучат в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах в 1:57 (совпадает с московским временем).

4 августа стало известно о взрывах в Харьковской области и Херсоне. Помимо этого, сообщалось про Сумскую область, где тоже были слышны взрывы.

В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать на Украине в 13:30. Первыми их услышали жители Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

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    Марина Совина
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