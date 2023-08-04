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13:49, 4 августа 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны

Фото: Marko Djurica / Reuters

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Предупредительные сигналы начали звучать на Украине в 13:30. Первыми их услышали жители Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей. Затем они зазвучали в Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Винницкой областях и Киеве. К 13:41 сирены распространились по всем украинским регионам.

В ночь со 2 на 3 августа в Киевской области произошло несколько взрывов. Также действовала воздушная тревога в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. В среду, 2 августа, воздушная тревога была объявлена на всей Украине. Днем ранее ее слышали трижды в каждом регионе.

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    Кристина Есикова
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