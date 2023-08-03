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02:41, 3 августа 2023Бывший СССР

Взрывы прозвучали в Киевской области

Взрывы прозвучали в Киевской области Украины

Несколько взрывов прозвучало в Киевской области в ночь со 2 на 3 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews/

Помимо Киевской области, воздушная тревога звучит в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровскую областях, а такое в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожья.

«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Пребывайте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — обратился к жителям начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале ведомства. Информация о повреждениях на земле и о пострадавших не приводится.

В среду, 2 августа, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Днем ранее по всей стране трижды объявляли воздушную тревогу. Уточнялось, что причиной послужил взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31К.

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    Екатерина Подвигина
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