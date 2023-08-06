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09:31, 6 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове произошли взрывы

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом 6 августа стало известно Telegram-каналу «Strana.ua».

Уточняется, что в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

Днем ранее взрывы зафиксировали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также поступило сообщение о нескольких взрывах в районе города Староконстантинова в Хмельницком районе, на востоке которого находится аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Варвара Родикова
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