Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы. Об этом 6 августа стало известно Telegram-каналу «Strana.ua».

Уточняется, что в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

Днем ранее взрывы зафиксировали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также поступило сообщение о нескольких взрывах в районе города Староконстантинова в Хмельницком районе, на востоке которого находится аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ).