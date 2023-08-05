В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы

«Страна»: взрывы произошли в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях

В Киеве и ряде других регионов Украины в субботу 5 августа произошли взрывы. О происшествиях рассказывает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Взрывы были зафиксированы в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Последним поступило сообщение о нескольких взрывах в районе города Староконстантинова в Хмельнийком районе Хмельницкой области, на востоке которого находится аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова, где расположен военный аэродром», — говорится в сообщении. Местная администрация подтвердила информацию о взрывах и призвала жителей оставаться в надежных укрытиях. Сейчас на всей территории Украины в третий раз за субботу объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что власти Украины дважды за утром объявляли воздушную тревогу во всех регионах республики. Позже в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Украинские СМИ выдвинули предположение, что ракетный удар придется по Староконстантинову.