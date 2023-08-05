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19:55, 5 августа 2023Бывший СССР

В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы

«Страна»: взрывы произошли в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях

Фото: RAW-films / Shutterstock / Fotodom

В Киеве и ряде других регионов Украины в субботу 5 августа произошли взрывы. О происшествиях рассказывает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Взрывы были зафиксированы в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Последним поступило сообщение о нескольких взрывах в районе города Староконстантинова в Хмельнийком районе Хмельницкой области, на востоке которого находится аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова, где расположен военный аэродром», — говорится в сообщении. Местная администрация подтвердила информацию о взрывах и призвала жителей оставаться в надежных укрытиях. Сейчас на всей территории Украины в третий раз за субботу объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что власти Украины дважды за утром объявляли воздушную тревогу во всех регионах республики. Позже в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Украинские СМИ выдвинули предположение, что ракетный удар придется по Староконстантинову.

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    Александра Качан
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