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11:55, 5 августа 2023Бывший СССР

По всей Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины второй раз за 5 августа объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По всей Украине второй раз за утро 5 августа объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее 5 августа воздушную тревогу уже объявляли во всех регионах республики, она действовала полчаса.

4 августа стало известно о взрывах в Харьковской области и Херсоне. Помимо этого, сообщалось про Сумскую область, где тоже были слышны взрывы.

В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать на Украине в 13:30. Первыми их услышали жители Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

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    Алина Гончарова
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