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10:04, 5 августа 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлен режим воздушной тревоги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Утром в субботу, 5 августа, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные приведены на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

На карте показано, что тревога вводится во всех регионах Украины, не считая Киева. Такой режим объявлен в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой и остальных областях. В Киевской области власти также объявили сигнал тревоги.

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