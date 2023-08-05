Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:12, 5 августа 2023Бывший СССР

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога

В шести областях Украины почти одновременно была объявлена воздушная тревога

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, об этом этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Помимо этого она прозвучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Сигналы тревоги во всех этих регионах были объявлены почти одновременно.

Ранее украинский режиссер Игорь Лопатенок назвал «реальную плату» Запада за помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, поддержка Киева западными странами повлекла для них лишь убытки, но в то же время укрепила экономику России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Секретарь СНБО Украины назвал россиян «бесчеловечными азиатами»

    Посольство Китая заявило о попытках США разорвать производственные цепочки

    В России рассказали о тактике военных по сдерживанию контрнаступления ВСУ

    Захарова назвала цель открытия посольств в Африке

    В МИД назвали сроки открытия посольств России в двух африканских странах

    Известный стилист высказался о губах и ресницах россиянок

    В России начали производить разработанный с учетом пожеланий участников СВО дрон

    Российские военные сорвали атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

    Минобороны показало на видео работу спецпоезда «Волга» в зоне спецоперации

    В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости