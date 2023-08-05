В шести областях Украины почти одновременно была объявлена воздушная тревога

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, об этом этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Помимо этого она прозвучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Сигналы тревоги во всех этих регионах были объявлены почти одновременно.

Ранее украинский режиссер Игорь Лопатенок назвал «реальную плату» Запада за помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, поддержка Киева западными странами повлекла для них лишь убытки, но в то же время укрепила экономику России.