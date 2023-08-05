В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

«Страна»: в подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы, пишет украинское издание «Страна».

Подробности не приводятся. В настоящее время в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Издание предполагает, что ракетный удар придется на город Староконстантинов в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.

За день воздушную тревогу несколько раз объявляли на всей территории Украины.