В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
«Страна»: в подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремели взрывыСюжетВзрывы в Запорожье:
В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы, пишет украинское издание «Страна».
Подробности не приводятся. В настоящее время в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Издание предполагает, что ракетный удар придется на город Староконстантинов в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.
За день воздушную тревогу несколько раз объявляли на всей территории Украины.