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18:54, 5 августа 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

«Страна»: в подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Vladimir Zhoga / Reuters

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы, пишет украинское издание «Страна».

Подробности не приводятся. В настоящее время в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Издание предполагает, что ракетный удар придется на город Староконстантинов в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.

За день воздушную тревогу несколько раз объявляли на всей территории Украины.

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    Мария Грушко
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