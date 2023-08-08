Минцифры Украины: в шести областях страны объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно опубликованной информации, сигнал прозвучал в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Как уточнили в министерстве, сигналы тревоги были объявлены во вторник, 8 августа, в период с 00:32 по 00:52 (время совпадает с московским).

Ранее украинский режиссер Игорь Лопатенок назвал «реальную плату» Запада за помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, поддержка Киева западными странами повлекла для них лишь убытки, но в то же время укрепила экономику России.