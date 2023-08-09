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12:27, 9 августа 2023Ценности

В Испании арестовали имущество попавших под санкции российских бизнесменов

Cadena SER: в Испании арестованы яхты попавших под санкции бизнесменов из России

Фото: Juan Poyates Oliver / Reuters

Власти Испании наложили арест на имущество, которое якобы связано с попавшими под европейские санкции российскими предпринимателями. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на данные департамента национальной безопасности.

Выяснилось, что в стране арестовали 10 самолетов, 5 яхт, 357 объектов жилой недвижимости и 22 автомобиля бизнесменов из России. При этом имена владельцев упомянутого имущества журналисты не раскрыли. По информации радиостанции, общая стоимость задержанных яхт превышает 900 миллионов евро (95 миллиардов рублей).

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Среди прочего в Испании заморозили 65 фондов, в том числе счета и акции, которые якобы имеют отношение к гражданам России. Отмечается, что все эти активы заморожены в ожидании административного решения компетентных органов в каждом конкретном случае.

Евросоюз заморозил активы Банка России более чем на 200 миллиардов евро. Эти данные в мае 2023 года подтвердила официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Всего из-за западных санкций Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов тогда был равен 640 миллиардам).

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    Карина Черных
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