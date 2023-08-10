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08:56, 10 августа 2023Мир

Правительство Германии договорилось о ремонте танков Leopard для Украины

Правительство Германии договорилось о ремонте 30 таков Leopard для Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Правительство Германии договорилось с оборонным концерном Rheinmetall о ремонте 30 таков Leopard для Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Танки являются частью парка из 49 машин, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Сообщается, что некоторые автомобили находятся в таком плохом состоянии, что их можно будет использовать только для поставки запасных частей.

Представитель компании сказал, что не может комментировать сроки поставки танков по контрактным причинам. При этом отмечается, что может пройти до шести месяцев, прежде чем танки прибудут на поле боя.

В июле стало известно, что Министерство обороны ФРГ включит в новый пакет военной помощи Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard 2 модификации 1 A5. Как указали представители оборонного ведомства Германии, помимо этого, Киеву также планируется поставить напрямую из немецких арсеналов два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 15 тысяч дымовых гаубичных снарядов 155-миллиметрового калибра.

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    Виктория Кондратьева
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