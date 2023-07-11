Германия поставит Украине 40 БМП Мардер и 25 танков Leopard 2

Reuters: Минобороны ФРГ включит в пакет помощи Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 2

Министерство обороны ФРГ включит в новый пакет военной помощи Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard 2 модификации 1 A5. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как указали представители оборонного ведомства Германии, помимо этого Киеву также планируется поставить напрямую из немецких арсеналов два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров и 15 тысяч дымовых гаубичных снарядов 155-миллиметрового калибра.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж намерен поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.