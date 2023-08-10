Страна-сосед Украины приготовит сделку на покупку истребителей на 6,5 миллиарда

Bloomberg: Румыния подпишет контракт в 6,5 миллиарда долларов на покупку F-35

Румыния — страна, граничащая с Украиной, — готова подписать контракт стоимостью 6,5 миллиарда долларов на модернизацию своих ВВС американскими истребителями F-35. Это станет крупнейшей сделкой для черноморского государства на сегодняшний день, пишет Bloomberg.

Министр обороны страны Анхель Тильвар заявил, что новый флот самолетов должен быть введен в строй с 2030 года. Тильвар также добавил, что правительство ожидает одобрения со стороны парламента. Речь о покупке 32 истребителей производства компании Lockheed Martin Corp. Кроме того, соседка Украины закупит для них оборудование, а также оплатит обучение и боеприпасы.

«В последние несколько недель война буквально переместилась к нашему порогу. Мы ни в коем случае не игнорируем эти риски», — пояснил он, имея в виду российско-украинский конфликт.

Румыния, являющаяся членом Организации Североатлантического договора с 2004 года, уже укрепила свои средства ПВО за счет системы залпового огня HIMARS, напоминает агентство. Она, как ожидается, будет полностью введена в строй в следующем году. Кроме того, власти Румынии закупили три беспилотника Bayraktar, которые должны быть поставлены в 2024 году.