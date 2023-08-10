Постпред России в Вене встретился с гендиректором МАГАТЭ

Постпред России в Вене Ульянов встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Постпред России в Вене Михаил Ульянов в четверг встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом Ульянов рассказал в своем Telegram-канале.

При этом он не уточнил, о чем именно говорил с Гросси, но написал, что они «обсудили темы, представляющие взаимный интерес».

«Как всегда в конструктивной и деловой манере», — добавил Ульянов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в начале августа говорил, что тоже планирует провести новую встречу с Гросси до наступления осени. Лихачев добавил, что Россия настроена на сотрудничество с агентством. При этом глава и персонал МАГАТЭ демонстрируют на ЗАЭС «большую лидерскую роль» и непредвзятый подход.