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10:11, 4 августа 2023Бывший СССР

В «Росатоме» анонсировали новую встречу по ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил о планах встретиться с Гросси по теме ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава «Росатома» Алексей Лихачев анонсировал новую встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по теме Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Думаю, что у нас будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы», — рассказал о планах он.

Лихачев добавил, что Россия настроена на сотрудничество с агентством. При этом глава и персонал МАГАТЭ демонстрируют на ЗАЭС «большую лидерскую роль» и непредвзятый подход.

«Росатом», в свою очередь, помогает в сборе данных, которые затем предъявляются мировому сообществу. «Мы регулярно сверяем часы и даем оценки взаимной работы», — заключил Лихачев.

В конце июля глава «Росатома» отмечал, что ЗАЭС находится в безопасном состоянии. Предварительно была осмотрена территория станции и замерен радиационный фон.

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    Полина Матюхина
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