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14:11, 10 августа 2023Путешествия

В Европе компания запустила алкокруизы и нарвалась на штраф в миллионы рублей

Власти Майорки оштрафовали местную компанию на 17 млн рублей за алкокруизы

Фото: Reiseuhu / Unsplash

Власти города Магалуф на Майорке оштрафовали местную компанию за незаконную организацию алкокруизов, сообщило издание Spanish News Today.

Уточняется, что предприимчивые испанцы продавали билеты туристам, желавшим попробовать подобный вид отдыха, по 45 евро (4,8 тысячи рублей по курсу на 10 августа). В итоге полиция поймала с поличным капитана корабля в тот момент, когда он запускал на борт путешественников. Как рассказали представители правоохранительных органов, во время посадки многие пассажиры были уже пьяны, притом что на самом судне также продавался алкоголь в больших количествах.

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Таким образом, компания, которая запустила алкокруизы, нарвалась на штраф в 161 тысячу евро (17,2 миллиона рублей). Местный чиновник Хуан Фелиу (Juan Feliu) отметил, что организация подобных мероприятий сейчас считается незаконной.

Как уточняет издание, многие популярные курорты Испании, в том числе Магалуф и Ибица, запретили алкогольные вечеринки на кораблях. Так власти борются с репутацией курортов, которые прослыли местами для «диких вечеринок». Чтобы ограничить потребление алкоголя, в некоторых городах запретили «счастливые часы» в барах, а отели all-inclusive перестали наливать туристам больше шести коктейлей в день.

Ранее жители Майорки назвали британцев самой неприятной нацией. По их словам, туристы из Соединенного Королевства дебоширят, устраивают пьяные драки и даже испражняются в испанских садах.

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    Мария Борисова
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