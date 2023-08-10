Президент Польши признал провал попыток Украины прорвать российскую оборону

Президент Польши Дуда: наступление ВСУ проваливается из-за нехватки вооружений

Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии у Украины возможности провести успешную наступательную операцию и признал провал попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую линию обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — считает политик.

По его мнению, Украине не хватает оружия для того, чтобы «изменить баланс сил на передовой».

Ранее Анджей Дуда выразил недовольство решениями по Украине, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе. Президент Польши подчеркнул, что надеется на вступление страны в альянс через несколько лет, однако считает сейчас это невозможным из-за конфликта с Россией.