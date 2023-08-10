Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:28, 10 августа 2023Мир

Президент Польши признал провал попыток Украины прорвать российскую оборону

Президент Польши Дуда: наступление ВСУ проваливается из-за нехватки вооружений
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии у Украины возможности провести успешную наступательную операцию и признал провал попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую линию обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — считает политик.

По его мнению, Украине не хватает оружия для того, чтобы «изменить баланс сил на передовой».

Ранее Анджей Дуда выразил недовольство решениями по Украине, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе. Президент Польши подчеркнул, что надеется на вступление страны в альянс через несколько лет, однако считает сейчас это невозможным из-за конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России. Чем он занимается?

    Обидчивость назвали признаком серьезной болезни

    Находящийся в розыске хотел избежать отправки в Луганск и ударил себя ножом

    Руководителем похитившей 136 миллионов рублей группировки оказался священник

    Президент Польши признал провал попыток Украины прорвать российскую оборону

    Россиян предупредили о подорожании стройматериалов и оборудования

    На Украине пообещали помочь с расследованием возможных домогательств в ВСУ

    Россиянок заставили извиняться на камеру за танцы под Верку Сердючку

    Способ удаления татуировки с пальца девушки смутил пользователей сети

    Врач подсказала способы меньше потеть на жаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости