Среда обитания
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17:33, 10 августа 2023Среда обитания

Европейской стране предрекли экологическую катастрофу

Reuters: Испания рискует потерять редкие виды животных из-за аномальной жары

Фото: Carlos Ruiz-CSIC / Reuters

Крупнейшая постоянная лагуна в Испании, расположенная в национальном парке Доньяна на юге страны, пересыхает второе лето подряд из-за продолжительной засухи и экстремально жаркой погоды. Об этом сообщает Reuters.

За последние два года в Доньяне исследователи зафиксировали самый низкий уровень осадков за последнее десятилетие и рекордно высокую среднегодовую температуру за всю историю наблюдений — 18,53 градуса Цельсия. Обмеление лагуны — экологическая катастрофа, которая грозит королевству потерей редких видов животных и птиц, обитающих в этой местности. Речь идет в том числе о пресноводных угрях, черепахах и многих других представителях местной экосистемы.

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Большинство лагун в этой местности являются временными, то есть заполняются дождевой водой зимой, а затем в более жаркие месяцы пересыхают. В некоторых из них при благоприятных погодных условиях вода сохраняется и летом — такие лагуны в знойный сезон являются важным источником питья для перелетных птиц.

Еще одной угрозой для местной флоры и фауны стало активное перекачивание воды из лагун Доньяны местными фермерами и садоводами для собственных нужд. Ресурсы национального парка задействуют в том числе для выращивания ягод.

Ранее метеорологи предрекли Испании наступление третьего пика экстремальной жары. В центральных и южных районах страны воздух прогрелся до 44 градусов Цельсия, а на северо-востоке королевства температура вплотную приблизилась к отметке 40 градусов. В ряде областей и регионов страны синоптики спрогнозировали сухие штормы и грозы с молниями, но без выпадения осадков, что может спровоцировать появление новых очагов лесных пожаров.

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    Анатолий Акулов
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