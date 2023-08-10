Европейской стране предрекли третий пик экстремальной жары

Reuters: в центре и на юге Испании воздух прогрелся до 44 градусов Цельсия

Жители Испании столкнулись с третьим пиком экстремальной жары за лето. В центральных и южных районах страны воздух прогрелся до 44 градусов Цельсия, а на северо-востоке королевства температура вплотную приблизилась к отметке 40 градусов, сообщает Reuters со ссылкой на данные метеорологов.

Такие экстремальные погодные условия не характерны для автономного сообщества на севере Испании — Страны Басков. В ряде областей и регионов страны синоптики спрогнозировали сухие штормы и грозы с молниями, но без выпадения осадков. Подобные аномалии могут привести к усилению рисков формирования новых очагов лесных пожаров, предупредили эксперты.

Даже в ночное время суток средние температуры в некоторых районах на юге Испании оставались выше 27 градусов Цельсия. В популярном у туристов городе Толедо днем воздух прогревался до 41 градуса, а люди укрывались от палящего солнца в барах с установленными вентиляторами. Согласно прогнозам метеорологов, экстремальная жара в королевстве сохранится до выходных, при этом пик был пройден в среду, 10 августа.

На фоне экстремальной погоды в одном из самых жарких городов Европы — Севилье — вспомнили древний способ борьбы с жарой. В нескольких километрах от центра местные инженеры построили систему акведуков, которая помогает снизить температуру окружающей среды на десять градусов Цельсия. Система работает исключительно за счет воздуха, воды и солнечной энергии и не использует для функционирования ископаемые виды топлива.