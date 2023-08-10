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10:08, 10 августа 2023Среда обитания

В Подмосковье выросла стоимость аренды коттеджей

NF Group: цены на аренду элитных коттеджей в Подмосковье выросли на 10 процентов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

К концу первого полугодия 2023 года в Подмосковье выросла стоимость аренды элитных коттеджей. Динамика достигла 10 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

По итогам первых шести месяцев, средняя стоимость коттеджа в Московской области достигла 1,2 миллиона рублей в месяц. В аналогичный период 2022-го цена была на 10 процентов меньше. Изменение стоимости аналитики объяснили динамикой курсов валют.

Наибольшее количество объектов стоит от 400 до 600 тысяч рублей в месяц (27 процентов лотов). По 20 процентов и 22 процента приходится на ценовые диапазоны 600-800 тысяч в месяц и от 1,5 до 3 миллионов рублей. При этом более 3 миллионов рублей стоит аренда только 8 процентов домов.

Ранее в NF Group выяснили, что по итогам первого квартала 2023 года предложение аренды элитных коттеджей на рынке Московского региона выросло на 30 процентов год к году.

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    Нина Ташевская
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