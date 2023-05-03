В Подмосковье стали чаще сдавать в аренду дорогие коттеджи

NF Group: предложение аренды элитных коттеджей в Подмосковье выросло на 30%

По итогам первого квартала 2023 года предложение аренды элитных коттеджей на рынке Московского региона выросло на 30 процентов год к году. О том, что в Подмосковье стали чаще сдавать дорогие дома, сообщают «Ленте.ру» аналитики NF Group.

В исследовании учитывались доступные для аренды коттеджи стоимостью от 400 тысяч рублей в месяц. Основная доля предложения (45 процентов) сосредоточена на Рублево-Успенском направлении. Еще 36 процентов приходятся на Новорижское направление, пять процентов — на Минское и четыре процента — на Киевское/Калужское. Доля предложения в других локаций составляет девять процентов.

Самые дорогие коттеджи сдаются на Рублево-Успенском направлении — средняя ставка здесь составила 1,4 миллиона рублей в месяц. На второй месте по стоимости оказалось Новорижское направление со ставкой 1,2 миллиона рублей в месяц.

По словам директора департамента загородной недвижимости NF Group Татьяны Алексеевой, в 2023 году спрос на аренду дорогих коттеджей будет носить в первую очередь сезонный характер. Сейчас многие россияне хотят снять дом на лето, так как не имеют возможности попасть за границу. Эксперты отметила, что появление нового предложения и активизация спроса напрямую зависят от геополитических событий.

Ранее сообщалось, что аренда элитных коттеджей в Подмосковье подешевела. В первом квартале 2023-го показатель снизился на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По итогу марта средняя ставка аренды достигла 1,22 миллиона рублей в месяц.