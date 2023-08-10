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03:07, 10 августа 2023Мир

В Британии захотели принимать на военную службу больше людей с аутизмом

Замглавы МО Британии Маррисон: в армию планируется принимать больше аутистов

Фото: UK MOD / REUTERS

Замглавы Минобороны Великобритании Эндрю Маррисон заявил о намерениях расширить критерии приема на службу в армии. В том числе планируется привлекать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, передает его слова Financial Times.

Чиновник полагает, что люди с особенностями поведения и мозга могут обладать качествами и умениями, которые отличают их от всех остальных.

Также Маррисон предложил увеличить возраст выхода британских военных на пенсию. Такие заявления появились после публикации исследования, заказчиком которого являлось правительство страны. Согласно его результатам, Минобороны Британии не справляется с тем, чтобы привлечь в армию достаточно технически подкованных специалистов. Это, в свою очередь, усложняет положение государства в части своевременного боевого реагирования.

Замглавы ведомства признал, что недоволен ни результатами призыва, ни удержания людей на службе.

Ранее солдаты ВСУ, которые проходили обучение в Британии, отказались выходить на боевые позиции. У них отметили упадок воинского духа.

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    Александра Синицына
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