Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 7 августа 2023Бывший СССР

Прошедшие обучение в Британии солдаты ВСУ отказались выходить на позиции

Пленный солдат ВСУ Романюк: обученные в Британии бойцы не стали занимать позиции

Фото: Reuters

Прошедшие обучение в Великобритании солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выходить на позиции. Об этом рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Юрий Романюк.

Он отметил, что «британцы», как их называют в украинской армии, носят другую форму и обучены лучше простых мобилизованных. При этом, по словам Романюка, их боевой дух на низком уровне.

«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: "Нет, мы не пойдем"», — рассказал пленный о поведении призванных в Одессе и обученных в Великобритании солдатах ВСУ. Это произошло после того, как их подразделение понесло первые потери.

Ранее плененный украинский солдат Ярослав Миронюк рассказал, что командование ВСУ не рассказывает своим бойцам о целях проводимой операции. О ходе и планах наступления военнослужащие узнают из TikTok.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Депутат Госдумы рассказал о встрече на СВО колонны бывших зеков «от хозяина»

    Требования по расселению аварийного жилья захотели ужесточить

    Синоптик предупредил москвичей о тропических ночах

    Двое россиян пострадали из-за наезда комбайна на мину в приграничном регионе

    В Италии понадеялись на решение зерновой проблемы после визита Путина в Турцию

    Прошедшие обучение в Британии солдаты ВСУ отказались выходить на позиции

    В Италии выразили надежду на продление ультиматума Нигеру

    В ДНР заявили об ответе России на поставки Киеву ракет SCALP

    Врач рассказал о влиянии зубов на здоровье сердца

    В регионе России осенью примут закон о штрафах за отказ от Знамени Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости