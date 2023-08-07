Прошедшие обучение в Британии солдаты ВСУ отказались выходить на позиции

Пленный солдат ВСУ Романюк: обученные в Британии бойцы не стали занимать позиции

Прошедшие обучение в Великобритании солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выходить на позиции. Об этом рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Юрий Романюк.

Он отметил, что «британцы», как их называют в украинской армии, носят другую форму и обучены лучше простых мобилизованных. При этом, по словам Романюка, их боевой дух на низком уровне.

«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: "Нет, мы не пойдем"», — рассказал пленный о поведении призванных в Одессе и обученных в Великобритании солдатах ВСУ. Это произошло после того, как их подразделение понесло первые потери.

Ранее плененный украинский солдат Ярослав Миронюк рассказал, что командование ВСУ не рассказывает своим бойцам о целях проводимой операции. О ходе и планах наступления военнослужащие узнают из TikTok.