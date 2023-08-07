РИА Новости: пленный боец ВСУ Миронюк заявил, что узнал о наступлении из TikTok

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не рассказывает своим военнослужащим о наступлении. Украинские бойцы не понимают, какую задачу им необходимо выполнить, заявил РИА Новости пленный солдат ВСУ Ярослав Миронюк.

«Командиры ничего не рассказывают. Кто-то говорит, что уже началось, а кто-то — что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать», — сказал он.

Пленный также сообщил, что о целях наступления украинские военнослужащие узнают из телевидения или TikTok. Из-за неопределенности бойцы ВСУ и попадают в плен, рассказал Миронюк, чье подразделение должны были сменить в населенном пункте Старомайорское Донецкой народной республики, но этого не случилось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал свой народ «вернуться в реальность». Он добавил, что внутренняя чистка от тех, кто, злоупотребляя полномочиями, ослабляет Украину, продолжается.