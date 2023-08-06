Президент Зеленский призвал украинцев «вернуться в реальность» в мыслях о победе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал свой народ «вернуться в реальность». Об этом он заявил в вечернем видеообращении к гражданам в Telegram-канале.

«Если кому-то уже кажется, что война "где-то там" и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что внутренняя чистка от тех, кто, злоупотребляя полномочиями, ослабляет Украину, продолжается. Недавно Зеленский анонсировал массовые увольнения с начала следующей недели в рамках борьбы с коррупцией.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук попросила украинцев «меньше кайфовать и больше работать». Она заявила, что граждане стали расслабляться и это «несколько опасно», а также что им необходима внутренняя мобилизация и стойкость, как в первые дни СВО.