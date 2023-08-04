Украинцев попросили меньше кайфовать

Вице-премьер Украины Верещук: украинцам надо меньше кайфовать и больше работать

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала украинцев «меньше кайфовать и больше работать».

По ее словам, украинцы в последнее время «стали немного расслабляться», что «естественно, но несколько опасно».

«Иногда нам не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года», — написала она, имея в виду самое начало специальной военной операции на Украине. По ее мнению, украинцам нужна внутренняя мобилизация и стойкость.

Ранее Верещук посоветовала не брать российские паспорта тем украинцам, которые проживают на подконтрольной России территории. При этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рекомендовал принимать российское гражданство.