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12:27, 4 августа 2023Бывший СССР

Украинцев попросили меньше кайфовать

Вице-премьер Украины Верещук: украинцам надо меньше кайфовать и больше работать

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала украинцев «меньше кайфовать и больше работать».

По ее словам, украинцы в последнее время «стали немного расслабляться», что «естественно, но несколько опасно».

«Иногда нам не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года», — написала она, имея в виду самое начало специальной военной операции на Украине. По ее мнению, украинцам нужна внутренняя мобилизация и стойкость.

Ранее Верещук посоветовала не брать российские паспорта тем украинцам, которые проживают на подконтрольной России территории. При этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рекомендовал принимать российское гражданство.

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    Александр Слабиев
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