Вице-премьер Украины поспорила с омбудсменом о паспортах России

Вице-премьер Украины Верещук порекомендовала гражданам не брать паспорта России

Вице-премьер Украины Ирина Верещук поспорила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который посоветовал соотечественникам, проживающим на подконтрольных России территориях, получать российские паспорта. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram.

«Мои рекомендации украинцам [на вошедших в состав России территориях] остаются теми же — российские паспорта не брать», — сказала она.

Верещук напомнила, что Минреинтеграции в очередной раз обратилось к Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гумкоридоры, чтобы желающие граждане могли выехать на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец посоветовал украинцам с подконтрольных России территорий оформлять российское гражданство. По его словам, им необходимо делать все возможное для того, чтобы сохранить свою жизнь.

27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий правовое положение жителей новых регионов России, которые решили не вступать в гражданство. Согласно указу, иностранцами будут считаться те, кто пожелал оставить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина России, но при этом остался проживать на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.