Зеленский заявил о новых кадровых чистках в рамках борьбы с коррупцией

Президент Украины заявил о новых кадровых чистках в рамках борьбы с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщает Reuters.

«Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — отметил глава государства. Зеленский добавил, что массовые увольнения начнутся на следующей неделе, а также не стал раскрывать конкретных имен тех, кто попадет под кадровую чистку.

По мнению автора статьи, этими высказываниями президент Украины стремился произвести впечатление на своих западных партнеров.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского разочаровал отказ американских властей предоставить стране доступ к «ядерному зонтику». Отмечалось, что глава государства был уверен в том, что США распространят «ядерный зонтик» на Украину, после чего она станет частью НАТО.