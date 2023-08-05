В США заявили о разочаровании Зеленского из-за поступка Вашингтона

Макгрегор: Зеленского разочаровал отказ США предоставить Киеву «ядерный зонтик»

Президента Украины Владимира Зеленского разочаровал отказ американских властей предоставить стране доступ к «ядерному зонтику», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу London Real.

По его словам, глава государства был уверен в том, что США распространят «ядерный зонтик» на Украину, после чего она станет частью НАТО. «Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол», — отметил Макгрегор.