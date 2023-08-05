Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 5 августа 2023Мир

В США заявили о разочаровании Зеленского из-за поступка Вашингтона

Макгрегор: Зеленского разочаровал отказ США предоставить Киеву «ядерный зонтик»

Президента Украины Владимира Зеленского разочаровал отказ американских властей предоставить стране доступ к «ядерному зонтику», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу London Real.

По его словам, глава государства был уверен в том, что США распространят «ядерный зонтик» на Украину, после чего она станет частью НАТО. «Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол», — отметил Макгрегор.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

    Донецк обстреляли кассетными боеприпасами

    В США заявили о разочаровании Зеленского из-за поступка Вашингтона

    Губернатор рассказал о повреждениях после обстрела в Курской области

    Названо количество выданных россиянам шенгенских виз Германией

    ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

    На улицы немецкого города вывели снегоуборочную технику

    В Бразилии заявили о невозможности переговоров по Украине без России

    Стали известны подробности ДТП с элитным суперкаром в Москве

    Украина заявила о пусках ракет по Украине из Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости