Россиянин побывал в Азербайджане и узнал хитрый способ быстро приготовить шашлык

Блогер «Дзена» узнал от мясника в Азербайджане, что шашлык можно замораживать

Российский блогер побывал в Азербайджане и узнал от местного мясника хитрый способ быстро приготовить шашлык. Своим опытом он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что у него не всегда есть время и желание мариновать шашлык самостоятельно, а мясо из супермаркета часто бывает невкусным или несвежим. Он добавил, что в ситуациях, когда надо ехать на дачу, а готового шашлыка нет, может выручить один лайфхак, который он узнал от азербайджанского мясника.

«Он рассказал, что всегда маринует сразу по 10-15 килограммов мяса, иногда пускает под это дело целого барашка. А затем просто разделяет весь объем мяса на порции по один-два килограмма и... замораживает. Причем можно сразу наморозить шашлыка на целое лето», — пояснил блогер.

По его словам, у такого способа есть много плюсов. Во-первых, нужно потратить время на маринование только один раз. Во-вторых, вкус у такого шашлыка будет намного лучше, чем у купленного в магазине. И, в-третьих, такой шашлык очень удобно брать с собой на природу, даже на несколько дней.

«Поскольку мясо изначально заморожено, то его вполне можно сохранить свежим даже без холодильника и на второй, а то и на третий день отдыха», — поделился россиянин.

Ранее этот же блогер раскрыл истинное отношение жителей Азербайджана к русским. По его словам, в детских садах Баку нередко ставят спектакли по русским народным сказкам, а в переходах можно заметить картины по мотивам этих произведений.