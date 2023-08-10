Байден назвал мерзким вопрос журналиста о своем сыне

Байден назвал мерзким вопрос о связях с партнерами его сына Хантера

Президент США Джо Байден резко ответил журналисту Fox News на вопрос о том, почему американский лидер разговаривал с деловыми партнерами своего сына Хантера.

Репортер Питер Дуси во время пресс-конференции в Нью-Мексико спросил Байдена о бывшем деловом партнере Хантера Девоне Арчере. Тот утверждал, что был свидетелем того, как Байден, будучи вице-президентом, общался с потенциальными клиентами.

«Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас возникнет мерзкий вопрос», — прокомментировал Байден. На вопрос журналиста о том, почему это «мерзко», Байден ответил, что это «неправда».

В 2019 году Байден сказал тому же журналисту, что никогда не обсуждал с Хантером его зарубежные деловые отношения. Позднее комитет по надзору Палаты представителей заявил, что у него есть доказательства такого общения.

Ранее директор по связям с общественностью сенатора Джоша Хоули Эбигейл Марон опубликовала переписку, в которой сын президента США Джо Байдена Хантер жалуется, что отправляет отцу половину заработанных денег. Речь идет о сообщениях, которые Хантер отправлял дочери Наоми в 2019 году с оказавшегося в ФБР ноутбука.