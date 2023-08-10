Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 10 августа 2023Мир

Стало известно о получении Байденом денег от сына

Fox News: Байден получал деньги от сына Хантера в 2019 году

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Директор по связям с общественностью сенатора Джоша Хоули Эбигейл Марон опубликовала переписку, в которой сын президента США Джо Байдена Хантер жалуется, что отправляет отцу половину заработанных денег. Об этом пишет Fox News.

Речь идет о сообщениях, которые Хантер отправлял дочери Наоми в 2019 году с оказавшегося в ФБР ноутбука.

Накануне также стало известно, что Хантер Байден, в то время когда его отец занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов. После этого многие представители демократической партии, к ним относится и сам американский лидер, стали доказывать, что факт получения денег непосредственно самим сыном действующего президента не установлен.

В 2019 году ноутбук Хантера Байдена оказался в ФБР — его принес туда сотрудник ремонтной мастерской, откуда сын президента его так и не забрал. На жестком диске оказались скандальные фотографии, а также переписки.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА сбили над Калугой, Подмосковьем и Севастополем. Что известно о террористических атаках Украины на территории РФ?

    Правительство Германии договорилось о ремонте танков Leopard для Украины

    В Днепропетровской области из-за взрыва оказался поврежден газопровод

    Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде возросло

    Россияне описали жилье мечты

    Российский бизнес стал бороться с дефицитом кадров с помощью заключенных

    Названы самые пострадавшие от дефицита неквалифицированных кадров отрасли

    Объявление о продаже усадьбы за 5,3 миллиарда рублей развеселило москвичей

    Стало известно о получении Байденом денег от сына

    Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости