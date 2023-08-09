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17:22, 9 августа 2023Мир

Сына Байдена уличили в получении денег от российских и казахских бизнесменов

Fox News: Хантер Байден получал деньги от российских и казахских бизнесменов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сын действующего президента Джо Байдена Хантер получал деньги от российских и казахских бизнесменов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на главу комитета по надзору Палаты представителей США конгрессмена Джеймса Комера.

Телеканал утверждает, что Комер опубликовал 19-страничную записку со скриншотами банковских переводов, которые получил Хантер Байден в то время, пока его отец был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Сообщается, что Байден получал многомиллионные переводы от украинской энергетической компании Burisma Holdings, а также от российской предпринимательницы Елены Батуриной и казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. «Тогда вице-президент Байден встречался — лично, в течение значительных периодов времени — с этими людьми или их представителями», — сказано в записке.

Ранее выяснилось, что Хантер Байден заключил сделку с обвинением, согласно которой обещал признать вину по двум пунктам обвинения, в обмен он планировал получить условный срок. Обвинение связано с незаконным владении пистолетом Colt Cobra .38 Special.

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    Александр Слабиев
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