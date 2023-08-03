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08:11, 3 августа 2023Мир

В сеть слили сделку сына Байдена с обвинением

NBC News: в сделке с обвинением сын Байдена признает вину по двум пунктам

Фото: Globallookpress.com

Сын президента США Хантер Байден заключил сделку с обвинением, согласно которой обещал признать вину по двум пунктам обвинения — в обмен он получит условный срок. Об этом пишет NBC News со ссылкой на текст документа, который слили в сеть.

Согласно договору, Байден-младший был «хорошо осведомлен о своих налоговых обязательствах», но все равно так и не подписал и не представил свои декларации. Предложенное соглашение о признании вины также охватывает обвинение в хранении оружия, связанное с тем, что в 2018 году Хантер владел пистолетом, несмотря на то, что знал о своей зависимости от наркотических веществ.

Как сообщили NBC News эксперты в области права, соглашение гарантирует, что Байден-младший не будет привлечен к ответственности за хранение оружия во время употребления наркотиков или за действия, связанные с неуплатой налогов.

Еще одно обвинение в незаконном владении пистолетом Colt Cobra .38 Special было бы снято через два года, если бы Байден выполнил условия прошлого соглашения. Но от этой сделки пришлось отказаться — по крайней мере, временно.

О проекте признания вины Байдена было объявлено в июне, однако фактическое соглашение было обнародовано только в среду после того, как окружной судья США Мэриэллен Норейка распорядилась огласить его в ответ на запросы СМИ. Сделка, согласно которой сын президента признает себя виновным в мелких правонарушениях и не будет отбывать тюремное заключение, была отложена после того, как на прошлой неделе Норейка поставила под сомнение ее условия.

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    Виктория Кондратьева
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