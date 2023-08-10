В «Лаборатории Касперского» рассказали о самом курьезном случае взлома банка

IT-эксперт Голованов рассказал, как хакер из-за ошибки активировал защиту банка

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о самом курьезном случае взлома банка. В беседе с «Газетой.ru» он вспомнил, как один хакер взломал системы банка, однако перепутал компьютеры и в итоге из-за ошибки активировал систему защиты.

«В банке стоят два компьютера, они абсолютно одинаковые. Единственная разница — один компьютер управляющий, а второй "смотрящий"», — отметил Голованов. По его словам, второй компьютер видит все транзакции, но не имеет к ним доступа. IT-специалист рассказал, что компьютеры-близнецы меняются, если основной выходит из строя.

Взломщик же, по его словам, получил доступ именно к резервному компьютеру. «Он пытался потом на нем забрать деньги. Он не смог понять, что рядом стоит точно такой же, только с реальным управлением, он просто не дошел до него», — пояснил эксперт.

Голованов объяснил, что хакер начал производить много действий на «смотрящем» компьютере и пытался украсть деньги, из-за чего сработали системы безопасности. При этом он добавил, что на основном компьютере все работало. «Пацан к успеху шел, но не фартануло», — пошутил специалист.

Ранее стало известно, что хакеры начали создавать сайты, имитирующие ресурсы государственных ведомств, чтобы украсть данные компаний. На сайтах мошенники размещают шаблоны документов, которые обычно ищут в интернете бухгалтеры, секретари или другие сотрудники, занимающиеся налоговой или финансовой деятельностью. Шаблоны документов при этом заражены вирусами.