В Белоруссии обвинили литовского пограничника в нарушении границы

В ГПК Белоруссии обвинили литовского пограничника в нарушении границы на машине

Литовский пограничник на служебной машине нарушил границу Белоруссии. Об этом сообщили Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

В ведомстве отметили, что сотрудник литовской Службы охраны государственной границы въехал на автомобиле на белорусскую территорию на расстояние до пяти метров, после чего развернулся и вернулся в Литву. Уточняется, что факт нарушения госграницы был зафиксирован утром 10 августа между пунктами пропуска «Котловка» и «Лаворишкес».

«Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литовской Республики Вильнюсского участка в соответствии с положениями договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о режиме белорусско-литовской государственной границы», — заявили в ГПК.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали о предотвращении попыток проникновения на охраняемые объекты и задержании оператора беспилотника. В министерстве уточнили, что задержанный пытался запустить дрон над одной из воинских частей.