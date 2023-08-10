В Белоруссии пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

Минобороны Белоруссии: пресечены попытки проникновения на охраняемые объекты

В Белоруссии предотвратили попытки проникновения на охраняемые объекты, задержан оператор беспилотного летального аппарата (БПЛА). Об этом сообщило белорусское Минобороны в Telegram.

«За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты», — говорится в публикации. В ведомстве добавили, что задержанных передали органам охраны правопорядка.

Как уточнило Минобороны, оператор беспилотника попытался запустить дрон над одной из воинских частей. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли несколько попыток полетов БПЛА над охраняемой территорией.

Ранее войска Западного оперативного командования армии Белоруссии начали командно-штабные учения в условиях максимально приближенных к боевым. Сообщалось, что тренировки проходили на полигоне Гожский, который на западе республики, рядом с польской границей.