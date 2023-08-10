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19:40, 10 августа 2023Ценности

Россиянам раскрыли правильные способы удаления ягодных пятен с одежды

Фото: HalynaRom / Shutterstock / Fotodom

Клинер Полина Савельева раскрыла россиянам правильные способы удаления ягодных пятен с одежды. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

В первую очередь специалистка посоветовала как можно быстрее поместить загрязненную ткань под струю горячей воды. При этом она призвала не использовать мыло, поскольку из-за него пигмент еще глубже проникнет в материал.

В то же время эксперт указала, что цветные предметы гардероба поможет отчистить пятновыводитель или измельченная в порошок таблетка аспирина. Следует нанести указанные средства на следы от растения на полчаса, а затем постирать белье в горячей воде с мылом.

«С белой ткани [пятно] может помочь вывести 72-процентная уксусная кислота. Замочите в ней пятно на 15 минут и постирайте вещи в обычном режиме. Или прокипятите с отбеливателем 15-20 минут», — добавила собеседница издания.

Ранее эксперт по уборке показала простой способ удалить пятна с белой одежды. По словам девушки, избавить данные предметы от потускнения и загрязнений, например следов от пота и дезодоранта, поможет уксус.

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    Алина Гостева
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