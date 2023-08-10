Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:49, 10 августа 2023Путешествия

В Россию прибыла первая группа китайцев по безвизу

Первая группа из 23 безвизовых китайских туристов прибыла в Россию 10 августа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первая группа безвизовых китайских туристов прибыла в Россию в четверг, 10 августа. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

По данным ведомства, в московском аэропорту Шереметьево прошла торжественная встреча гостей из Китая. Остальные группы прибудут на неделе и отправятся на отдых в разные регионы страны. С российской стороны рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», «Ираэро», S7 и «Якутия».

«От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — сказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Ранее Россия отправила Индии предложение с условиями для безвизовых поездок туристов. В Минэкономразвития отметили, что предложение содержит запуск групповых безвизовых поездок в обе стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Погиб еще один пострадавший при обстреле ВСУ приграничного региона России

    Пассажирский лайнер врезался крылом в военный самолет

    Зепюр Брутян показала фигуру спустя три месяца после родов

    Уголовник ограбил и изнасиловал продававшую автомобиль россиянку

    «Ренессанс банк» ввел комиссию за внесение валюты

    Женщина обнаружила в полу ванной голову живой собаки

    Помощники Трампа предстали перед судом по делу о секретных документах

    В Москве появился новый дворец спорта

    Суд оштрафовал Невзорова за разжигание ненависти

    В Россию прибыла первая группа китайцев по безвизу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости