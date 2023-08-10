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13:48, 10 августа 2023Путешествия

Россия предложила Индии условия для безвиза

Минэкономразвития: Россия предложила Индии запустить групповой безвизовый обмен

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россия отправила Индии предложение с условиями для безвизовых поездок туристов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Министр отметил, что предложение содержит запуск групповых безвизовых поездок в обе стороны. «Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — заключил глава ведомства.

Ранее в России запустили групповые безвизовые поездки в Китай с 1 августа. Туркомпаниям дадут подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры и работать с Китаем.

В июле Иран и Филиппины отменили все оставшиеся въездные ограничения из-за коронавируса для туристов, в том числе россиян.

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    Зарина Дзагоева
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